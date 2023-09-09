В Москве возмутились армянской помощью Украине: назвали это "рядом враждебных шагов"
Источник:Politico
Армения объявила о передаче Украине гуманитарной помощи, что явилось первым подобным шагом с начала полномасштабного вторжения. Однако в России подобный шаг не был оценен.
По факту "ряда враждебных шагов" Кремль вызвал посла Армении на "трудный разговор". Они возмущены, что их бывший союзник помогает "нацистам".
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Друзей может стать меньше
Вечером 8 сентября Москва вызвала посла Армении, чтобы высказать выговор из-за "вражеских шагов", приводящих к дистанцированию двух стран. В Кремле добавили, что это будет "трудный разговор".
Произошло это, в частности, из-за "передачи гуманитарной помощи нацистскому режиму в Киеве". Страна приняла такое решение из-за растущих ударов по инфраструктуре и гражданским целям. Кроме того, супруга премьер-министра Армении Анна Акопян посетила страну с официальным визитом.
На этом дистанцирование от России не закончилось. 5 сентября Армения отозвала своего посланника из военного союза ОДКБ, а на следующий день анонсировала совместные военные учения с американскими солдатами.
Эти действия шаги страна приняла сразу после заявлений премьер-министра Никола Пашиняна. Тогда он заявил, что "наша зависимость от России в вопросах безопасности была ошибкой" – Москва отказалась помогать Армении в конфликте с Азербайджаном.
Россия теряет влияние
- В начале лета премьер-министр Армении заявил, что страна не является союзником России в войне. Правительство якобы ощущает беспокойство, ведь конфликт влияет на состояние отношений.
- Позже Пашинян утверждал, что однажды мы увидим, что России на Кавказе больше нет. Москва вроде бы не выполняет обещаний и сама дистанцируется из этих стран. Он добавил, что у России пока нет достаточно оружия даже для себя – о помощи не может быть и речи.
- Армения откровенно заявляет о недоверии к Кремлю не только словами, но и действиями. Следует отметить, что страна стремится ратифицировать Римский устав. Однако это приведет к тому, что они будут вынуждены арестовать Путина в случае визита в Армению.