По факту "ряда враждебных шагов" Кремль вызвал посла Армении на "трудный разговор". Они возмущены, что их бывший союзник помогает "нацистам".

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Друзей может стать меньше

Вечером 8 сентября Москва вызвала посла Армении, чтобы высказать выговор из-за "вражеских шагов", приводящих к дистанцированию двух стран. В Кремле добавили, что это будет "трудный разговор".

Произошло это, в частности, из-за "передачи гуманитарной помощи нацистскому режиму в Киеве". Страна приняла такое решение из-за растущих ударов по инфраструктуре и гражданским целям. Кроме того, супруга премьер-министра Армении Анна Акопян посетила страну с официальным визитом.

На этом дистанцирование от России не закончилось. 5 сентября Армения отозвала своего посланника из военного союза ОДКБ, а на следующий день анонсировала совместные военные учения с американскими солдатами.

Эти действия шаги страна приняла сразу после заявлений премьер-министра Никола Пашиняна. Тогда он заявил, что "наша зависимость от России в вопросах безопасности была ошибкой" – Москва отказалась помогать Армении в конфликте с Азербайджаном.

Россия теряет влияние