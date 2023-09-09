За фактом "низки ворожих кроків" Кремль викликав посла Вірменії на "важку розмову". Вони обурені, що їхній колишній союзник допомагає "нацистам".
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Друзів може стати менше
Ввечері 8 вересня Москва викликала посла Вірменії, щоб виказати догану через "ворожі кроки", що призводять до дистанціювання двох країн. У Кремлі додали, що це буде "важка розмова".
Сталося це, зокрема, через "передачу гуманітарної допомоги нацистському режиму в Києві". Країна прийняла таке рішення через зростаючі удари по інфраструктурі та цивільних цілях. Окрім цього, дружина прем’єр-міністра Вірменії Анна Акопян відвідала країну з офіційним візитом.
На цьому дистанціювання від Росії не закінчилося. 5 вересня Вірменія відкликала свого посланця з військового союзу ОДКБ, а наступного дня анонсувала спільні військові навчання з американськими солдатами.
Ці дії кроки країна ухвалила одразу після заяв прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Тоді він заявив, що "наша залежність від Росії в питаннях безпеки була помилкою" – Москва відмовилася допомагати Вірменії у конфлікті з Азербайджаном.
Росія втрачає вплив
- На початку літа прем'єр-міністр Вірменії заявив, що країна не є союзником Росії у війні. Уряд нібито відчуває занепокоєння, адже конфлікт впливає на стан відносин.
- Пізніше Пашинян стверджував, що одного разу ми побачимо, що Росії на Кавказі більше немає. Москва нібито не виконує обіцянок і сама дистанціюється з цих країн. Він додав, що Росія наразі не має достатньо зброї навіть для себе – про допомогу не може бути й мови.
- Вірменія відверто заявляє про недовіру до Кремля не лише словами, а й діями. Варто зазначити, що країна прагне ратифікувати Римський статут. Однак це призведе до того, що вони матимуть арештувати Путіна у випадку візиту у Вірменію.