За фактом "низки ворожих кроків" Кремль викликав посла Вірменії на "важку розмову". Вони обурені, що їхній колишній союзник допомагає "нацистам".

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Ввечері 8 вересня Москва викликала посла Вірменії, щоб виказати догану через "ворожі кроки", що призводять до дистанціювання двох країн. У Кремлі додали, що це буде "важка розмова".

Сталося це, зокрема, через "передачу гуманітарної допомоги нацистському режиму в Києві". Країна прийняла таке рішення через зростаючі удари по інфраструктурі та цивільних цілях. Окрім цього, дружина прем’єр-міністра Вірменії Анна Акопян відвідала країну з офіційним візитом.

На цьому дистанціювання від Росії не закінчилося. 5 вересня Вірменія відкликала свого посланця з військового союзу ОДКБ, а наступного дня анонсувала спільні військові навчання з американськими солдатами.

Ці дії кроки країна ухвалила одразу після заяв прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Тоді він заявив, що "наша залежність від Росії в питаннях безпеки була помилкою" – Москва відмовилася допомагати Вірменії у конфлікті з Азербайджаном.

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