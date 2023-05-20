В центре Москвы нашли дрон с камерой: у россиян – снова истерика
У россиян снова паника. И все потому, что в центре Москвы обнаружили неизвестный беспилотник.
Дрони якобы обнаружили на территории Академии водного транспорта. Об этом сообщают российские пропагандисты. 24 Канал.
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В Москве снова паникуют из-за неизвестного дрона
По словам пропагандистов, беспилотник был обнаружен на территории Академии водного транспорта в центре Москвы. Дрон с камерой якобы обнаружил охранник во время утреннего обхода территории на Новоданиловской набережной.
На место прибыли сотрудники полиции. Также ожидают приезда взрывотехников.
Кто запустил беспилотник и как он попал на территорию – неизвестно. Но будет не видно, если россияне в этом, как всегда, обвинят Украину.
Дрон, который якобы нашли в Москве / фото росСМИ
Россиянам часто бредят беспилотники
- Недавно российские пропагандисты заявили, что под Калугой якобы упал беспилотник. Местные жители слышали громкие взрывы. К тому же пропагандисты отметили, что дрон якобы мог быть сбит ПВО.
- Ночью 10 мая Воронежскую область якобы "атаковали беспилотники". Как писали росСМИ, два "БпЛА", начиненные взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались во время падения.
- В Курской области утром 7 мая якобы был обнаружен беспилотник. На дроне неизвестного происхождения якобы была надпись "Слава Украине".
- Кстати, в конце апреля в 35 километрах от Москвы. упал беспилотный летательный аппарат. Обломки БпЛА обнаружили местные в поселке Воровское возле Ногинска.
- А 3 мая взрывы прогремели в Москве. Дело в том, что неизвестный дрон якобы атаковал резиденцию диктатора Владимира Путина. И традиционно Россия попыталась переложить ответственность за атаку на Украину.