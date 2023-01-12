С гранатами и автоматом: в Москве паника – из воинской части сбежал солдат
12 января 2023, 14:32Читати новину українською
У "второй армии мира" новые проблемы с солдатами. Так, 12 января в Москве с вооружением сбежал оккупант.
Где сейчас находится беглец – пока неизвестно. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание А что с лицом: россияне снова начали получать повестки – у них паника
В Москве сбежал солдат
Как стало известно, российский солдат сбежал из воинской части в Москве с автоматом и гранатами.
Его зовут Д. Афонин. Полиция со спецслужбами активно его разыскивают.
В российских военкоматах серьезные проблемы
- Для того чтобы не воевать, россияне поджигают военкоматы, а некоторые из оккупантов даже совершают самоубийство. Так, недавно в Братске неизвестный мужчина бросил в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. В результате огонь тушили спасатели.
- В российском городе Кемерово женщина пыталась сжечь военкомат. Она бросила в помещение коктейль Молотова. Ее сразу задержали на месте.
- Также в России обнаружили тело военного комиссара Романа Малика. Обстоятельства его смерти загадочны.
- А в Свердловской области России обнаружили тело мобилизованного. По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство.
- Летом 2022 участились случаи самоубийства среди русских военных на территории оккупированного Крыма. Источники в разведке рассказали 24 Каналу, что преимущественно покончили с собой те, кто временно вернулся с войны. Большинству из них 20 – 25 лет.