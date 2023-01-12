С гранатами и автоматом: в Москве паника – из воинской части сбежал солдат

У "второй армии мира" новые проблемы с солдатами. Так, 12 января в Москве с вооружением сбежал оккупант.

Где сейчас находится беглец – пока неизвестно. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Москве сбежал солдат

Как стало известно, российский солдат сбежал из воинской части в Москве с автоматом и гранатами.

Его зовут Д. Афонин. Полиция со спецслужбами активно его разыскивают.

В российских военкоматах серьезные проблемы