В Москве "заминировали" самолет, который должен был лететь в оккупированный Крым

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в российском самолете. Речь идет о рейсе из московского "Шереметьево" в оккупированный Крым.

Это произошло 29 мая. Соответствующие сообщения появились в российских СМИ, там ссылаются на источники в экстренных службах.

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В "Шереметьево" уже направили кинологов. Рейс авиакомпании "Россия" перенесли, пока полностью не проверят информацию о заминировании.

Собеседник издания не сказал, о каком конкретно рейсе идет речь. Однако СМИ выяснили, что вечером в оккупированный Крым из Москвы должны были отправиться 2 рейса.

"Минирование" самолета с Протасевичем на борту

Недавно в Минске вынужденно посадили самолет, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич.

Взрывчатки так и не нашли, однако Протасевичу и его девушке не позволили продолжить полет.

однако Протасевичу и его девушке не позволили продолжить полет. После этого белорусские власти, в частности самопровозглашенный президент Лукашенко, сделали несколько заявлений, чтобы оправдать свои действия.

Сначала там уверяли, что угрозы о заминировании поступили от движения ХАМАС. Однако палестинцы сразу опровергли это, мол – это не похоже на их методы.

После этого белорусский диктатор заявил, что сообщение прислали с территории Швейцарии. Однако, местные власти подчеркнули, что им об этом неизвестно.

Впоследствии режим Лукашенко "обновил" свою версию событий. В следственном комитете заявили, что о минировании рейса Ryanair якобы поступало несколько сообщений.

Рейс, отправление которого было запланировано на 18: 25, отменили. Зато вылет второго воздушного судна все еще назначен на 20:00.