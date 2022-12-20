В Москве забросали кувалдами посольство Финляндии: кто за этим может стоять

Россия пытается создать новый символ войны – большой молот с деревянной ручкой. Именно кувалдами граждане страны-оккупанта забросали посольство Финляндии в Москве.

Инцидент произошел 20 декабря. Об этом сообщил ряд российских СМИ. Они заявляют, что неизвестно, кто именно это бросал кувалды.

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Кто может быть причастен

В международном разведывательном сообществе InformNapalm считают, что, вероятно, молоты бросали любители частной военной компании "Вагнер" и главы Евгения Пригожина. Именно кувалда является символом смертной казни у вагнеровцев.

Примечательно, что российские издания, аффилированные с Кремлем, прямо намекают, что это жест троллинга от Пригожина, – отметили в InformNapalm.

Блогер и волонтер Сергей Стерненко считает, что эту атаку заказали сами российские власти. Он отметил, что не было никакой официальной реакции.

"Потому что за плакат в России могут бросить в тюрьму, а тут вообще никакой реакции не последовало", – добавил Стерненко.

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Пригожин отправлял кувалду в Европарламент

В ЕС могут признать ПИК "Вагнер" террористической организацией. Поэтому глава вагнеровцев Пригожин решил послать в Европарламент молот с логотипом вагнеровцев в чехле для скрипки. Он был в красной краске.

"Но прежде, чем данная процедура вступит в силу, мне поручено передать в Европарламент "информационный кейс". Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить", – заявил Пригожин.

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