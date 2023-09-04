В Москве жалуются из-за заминирования всех школ и торговых центров
4 сентября 2023, 13:12Читати новину українською
В российской Москве поступило сообщение о заминировании всех школ и торговых центров. В настоящее время на местах работают соответствующие службы.
Теперь в школах и торговых центрах ищут взрывчатку. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Москве заминировали школы и ТЦ
По данным росСМИ, в экстренные службы Москвы поступили анонимные звонки с угрозой взрыва в школах и торговых центрах. В то же время отмечается, что эвакуация людей не проводится. В настоящее время оперативные службы проводят выборочную проверку объектов.
Отметим, что 17 августа все ТЦ в Москве уже получали уведомления о минировании.
Заминирование школ и колледжей в Киеве
- Напомним, что также сегодня, 4 сентября, в Киеве сообщили о заминировании школ и колледжей. В настоящее время сотрудники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.
- В КГВА подчеркнули, что по поводу эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.
- Кстати, также в Киеве 1 сентября сообщали о заминировании всех средних школ. Позже поступила актуальная информация от КГВА. Там отметили, что после сообщений о заминировании была проведена тщательная проверка. К счастью, информация не подтвердилась. Таким образом, вызов с предупреждением был ошибочным.