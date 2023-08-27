"Москва не сразу разрушалась": как на российское население влияют атаки БПЛА

В ночь на 26 августа российскую столицу снова "приветствовал" неизвестный беспилотник. Пропагандисты заявили об успешной работе "ПеВеО", а вот местные жители – о мощном столбе огня. Подобные события уже стали рутиной для России, но все еще впереди.

Об этом 24 Каналу подчеркнул советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Это еще не такая плотность атак, которая бы заставила россиян открыть глаза.

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Москву "приветствуют" БПЛА

Так, в ночь на 26 августа россияне вроде бы сбили беспилотник в Истринском районе Подмосковья. "Потерь" и разрушений нет – успел заявить местный мэр. Но чрезвычайников почему-то вызвали на место. Таким образом москвичи привыкают к жизни на войне.

Она не такая кровавая, как в Киеве. Но Москва не сразу разрушалась. Потому и воздушные атаки не сразу стали такими, чтобы они открыли глаза миллионам москвичам. Все впереди,

– подчеркнул советник по коммуникациям легиона "Свобода России".

Алексей Барановский об атаках неизвестных беспилотников в России: смотреть видео

Более того, россияне понемногу привыкают и к закрытому небу. Ибо этой ночью оккупанты в очередной раз объявляли план "Ковер". А приём и отправку всех рейсов в столичных аэропортах остановили.

"Война затягивается, Путин так просто не отступит. Значит, дальше будет больше и война придет в дом каждого россиянина: в виде бедности из-за войны, в виде гроба через мобилизацию или в виде беспилотника. Потому что на войне как на войне", – подчеркнул Алексей Барановский.

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