Мост-волна в Киеве на Оболони: за чьи средства строится, куда будет направляться, при чем здесь "Азовсталь"
С 2020 года на столичной Оболони строится пешеходный мост на Оболонский остров напротив одноименной набережной. Это сооружение много раз уже становилось основной темой споров в соцсетях. То из-за необычной формы, из-за которой получила прозвища "мост-волна" и "мост-глист", то из-за сомнительной целесообразности строительства во время большой войны.
В КГГА утверждают, что новая зона отдыха станет местом психологической реабилитации для киевлян. Действительно, других аспектов столичной жизни новый мост вряд ли будет касаться – он на самом деле не решает какие-то другие транспортные или стратегические вопросы.
24 Канал выяснил, на какой стадии находится строительство моста и парка на острове, кто финансирует и как к этому причастна "Азовсталь".
Мост-волна / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Когда началось, кто должен был финансировать и по чьему проекту
В начале 2020 года проектирование и строительство пешеходного моста на Оболонский остров вместе с флагштоком возле "Родины-матери" должна была финансировать ООО "СИА", входящее в Stolitsa Group.
Подготовка к строительству продолжалась до 2022 года, но тогда оно остановилось. Как сообщает ЭП, соучредитель Stolitsa Group Владислава Молчанова отказалась финансировать проект и в комментарии изданию объяснила это "сменой приоритетов".
Возле стройплощадки / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Кто архитектор мостаАвтор проекта "моста-волны" – Андрей Миргородский, экс-депутат Киевсовета, автор "стеклянного" моста на Владимирской горке и проекта реконструкции Почтовой площади в Киеве. Миргородский родился в Киеве в 1961 году, 1984 окончил архитектурный факультет Киевского инженерно-строительного института.
По проекту, мост будет опираться на четыре опоры, две из которых расположены в проливе, рассказали 24 Каналу в КГГА.
- Мост длиной 164 метра будет иметь тротуар шириной четыре метра.
- В городской администрации уверяют, что мост не будет мешать проходу маломерных судов к заливу Оболонь.
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Над заливом Оболонь / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Оболонская набережная / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Мост планировали открыть еще в 2022 году, но из-за полномасштабного вторжения и войны срок отложился. Сейчас работы – на финальной стадии, но точную дату открытия в КГГА не называют.
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Куда будет направляться мост
Новый мост и рекреационная зона на Оболонском острове присоединятся к парку "Наталка" и пешеходной Оболонской набережной, создавая таким образом кольцевой маршрут.
Строительство моста / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Эта рекреационная зона будет служить местом отдыха и, в частности, психологической реабилитации и
отдыха киевлян. Мост будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения,
– сообщили в КГГА.
Попасть на мост можно будет с пешеходного променада возле гольф-клуба. Далее – парк на Оболонском острове, который является частью регионального ландшафтного парка "Днепровские острова". Как говорят в городской администрации, там обустраивают газоны, высаживают новые деревья и кусты: декоративные яблони, розовую акацию и сирень.
С северной стороны с острова можно будет попасть на улицу Приречную через технологический мост.
Кто заплатил за мост
Несмотря на возмущение в соцсетях, что "эти деньги можно было потратить на дроны", в КГГА утверждают, что мост сооружают за счет меценатских средств, а деньги из городского бюджета не привлекаются.
В рамках реализации программы сотрудничества Метрополия Большого Парижа предоставила 19 496 412 гривен. Это целевые средства, которые иностранные партнеры выделили непосредственно для возведения этого объекта. Также, в качестве благотворительной помощи, столица получила средства на достройку этого моста от Тайваня. Деньги Тайвань выделил в рамках выполнения меморандума о взаимопонимании, который подписал с Киевом в июле 2023 года,
– говорится в комментарии КГГА 24 Каналу.
В городской администрации добавляют, что работы по обустройству инфраструктуры на острове и по сооружению технологического моста финансируют украинские меценаты-компании и частично – городской бюджет.
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На фоне Северного моста / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Также в апреле 2024 года объявили тендер на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и работ по благоустройству объекта "Строительство пешеходного мостового перехода между Оболонской набережной и островом Оболонский в Оболонском районе".
Однако это не связано с бюджетным финансированием. В КГГА отметили, что тендер – это техническая процедура, и его объявили из-за того, что средства, выделенные Метрополией Большого Парижа, были зачислены в специальный фонд. Но Государственная казначейская служба Украины требует проведения тендера по законодательству: "Поэтому инвестором работ по новому тендеру фактически является Совет Метрополии Большого Парижа. Иностранные партнеры выделили помощь именно на этот проект".