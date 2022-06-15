Может быть новое распоряжение, – Коваленко предположил, что будет с войной, если Путин умрет
В случае смерти президента России Владимира Путина могут возникнуть разные сценарии продолжения войны в Украине. Все будет зависеть от того, какой человек займет его место.
Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что, вероятнее всего, это будет представитель некой силовой структуры.
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Кто может оказаться у власти
По словам Коваленко, именно силовые структуры имеют все шансы, чтобы пост президента России занял их председатель или представитель. Речь идет о министерстве обороны, ФСБ и, конечно, сухопутных войсках.
Он отметил, что каждый из них занимает свою позицию по так называемой "спецоперации" в Украине. Кто-то является представителем силового решения этого вопроса, мол, "спецоперация" необходима, чтобы сделать путь в Приднестровье. В частности, таково мнение министерства обороны России, Сергей Шойгу.
Однако есть и более умеренные, понимающие, что все-таки лучше распиливать бюджет, в котором есть сверхприбыли по продаже нефти и газа, а не бюджет, в котором есть сверхдоходы от невыплаченных пенсий и заработных плат бюджетникам. В этом есть большая разница в десятках триллионов, поэтому возможно совершенно разное решение.
Изменится ли что-нибудь для Украины
Как подчеркнул Коваленко, кто бы ни пришел вместо Путина на его место – он все равно будет торговаться относительно того, какие территории Украины Россия оставит себе. Это некий недоимперский реваншизм, который есть в генетическом коде россиян.
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Украине остается лишь продолжать деоккупировать свои территории от российских врагов, поскольку скорого завершения войны во время смены власти в России не нужно ожидать. В любом случае, придет военный преступник.
Пока россияне будут воевать
В то же время, паники российское войско не будет поднимать. Может быть только новое распоряжение от командования возвращаться определенным подразделениям для того, чтобы ликвидировать тех, кто не согласен с сменой власти.
– заявил Коваленко.
По его словам, не исключено, что у российского командования будут проблемы на некоторых направлениях. Кроме того, у них их есть даже сейчас. Однако есть рычаги, которые заставят россиян продолжать воевать.
"Пока им потребуется, чтобы война продолжалась и пока у них не будет действенного сценария относительно масштабного побега из Украины, боевые действия будут продолжаться", - подчеркнул Коваленко.
Коваленко предположил, что будет с войной в случае смерти Путина: смотрите видео
Почему слухи о смерти Путина опасны
- Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив объяснил, почему информационные вбросы о болезнях, операциях и запятые Путина работают на руку Кремля . Он отметил, что из-за таких предположений у людей может произойти подмена понятий.
- По словам Андрусива, тогда вместо борьбы и помощи Вооруженным Силам Украины люди могут просто ждать, когда же умрет Путин и вроде бы все закончится. Однако никаких официальных подтверждений его болезни пока нет.
- Журналистка Татьяна Даниленко объяснила, почему украинцам не стоит надеяться , что смерть Путина поставит точку в войне с Украиной. Она отметила, что Кремль сам распускает слухи о его болезнях.