Готова ли Польша передать Украине свои F-16: премьер объяснил позицию
30 января 2023, 13:16Читати новину українською
Источник:Kancelaria Premiera
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал на условие передачи Украине истребители F-16. По его словам, это возможно только в координации с НАТО.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил журналистам на вопрос, готова ли Польша передать Украине свои истребители F-16.
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Какое решение Польши о предоставлении Украине истребителей
Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации,
– сказал Моравецкий.