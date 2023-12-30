Неприятностей от врага нужно ждать всегда, – Игнат о возможности атак на праздники
Россия ночью против 29 декабря нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Кремль попытается повторить атаку.
Соответствующее мнение высказали в американском Институт изучения войны (ISW). Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что ISW делает очевидные заявления, ведь о вероятности атак в Украине говорили неоднократно, пишет 24 Канал.
Смотрите также Попадания в дома, медучреждения и учебные заведения: все о массированной комбинированной атаке России
Может ли Россия атаковать на Новый год
Юрий Игнат рассказал, что оккупанты имеют потенциал, носители крылатых ракет в море, стратегическую авиацию, "Искандеры" и так далее. Спикер добавил, что у нас есть информация от разведчиков о накоплении ракет врагом.
Информация такого характера, если бы была, то, наверное, уже разлетелась бы интернетом. Мы не можем знать о планах российского руководства. Разумеется, у них есть определенные намерения на тот или иной день. Есть соответственно объекты, которые у них в приоритетах по направлению туда как "Шахедов", так и крылатых ракет,
– рассказал Юрий Игнат.
Он уточнил, что Россия запускает дроны-камикадзе типа "Шахед" как из Курской области России, так и с юго-восточного направления.
Посмотрим, как пройдет эта ночь. Нам ждать от России неприятностей нужно постоянно. Не надо думать, что на Новый год они захотят (осуществить воздушную атаку – 24 Канал), а на следующий день сделают паузу. Нужно постоянно быть наготове гражданам, которые должны соблюдать меры безопасности", – призвал Игнат.
Он заверил, что Воздушные силы в свою очередь работают 24 часа семь дней в неделю.
Последние заявления об угрозе со стороны России
- Американский Институт изучения войны проанализировал массированную атаку россиян по Украине. Аналитики заверили, что комбинированный удар врага 29 декабря – это кульминация нескольких месяцев экспериментов России с разными комбинациями атак беспилотников и ракет для испытаний систем и средств ПВО Украины.
- В ISW заверили, что Россия продолжит масштабные удары по Украине. В частности, враги, вероятно, нанесут усиленные удары в ближайшие дни на фоне новогодних праздников, так, как они делали в прошлом году, пытаясь подорвать моральное состояние украинцев.
- Юрий Игнат прокомментировал информацию ISW о "кульминации нескольких месяцев экспериментов". Он заверил, что не видит особых экспериментов в последней массированной атаке россиян по Украине. Они ведь делают то, что делали и в 2022 году.