Глава Харьковской ОВА объяснил, возможно ли открытие новой линии фронта

Российские пропагандисты начали активно говорить о вероятном наступлении оккупантов на Харьков. Олег Синегубов рассказал о ситуации в регионе и действиях врага.

Глава Харьковской ОВА рассказал, что оккупанты снова приступили к штурмовым действиям, которые ведут в течение 10 последних месяцев. Ранее украинская разведка подтвердила, что Россия готовится к наступлению вокруг Харьковской и Сумской областей, пишет 24 Канал.

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Что говорят в ОВА об угрозе наступления на Харьковщину

Олег Синегубов рассказал, что российские захватчики периодически меняют направление атак. В частности, на Купянском направлении – это Синьковка и Табаевка, где продолжаются активные боевые действия.

О возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Ведь тех сил, которые там есть, их недостаточно по сравнению с Купянским направлением, где враг проводит активные боевые действия,

– заявил Синегубов.

Он заверил, что власть принимает все необходимые меры по готовности и противодействию вызовам, которые могут быть.

Олег Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине: смотрите видео

Глава Харьковской ОВА объяснил, что для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировку минимум из 100 тысяч военнослужащих. Сейчас такого скопления у оккупантов нет.

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Россия стягивает силы и технику на Купянское направление