Элемент угрозы силой: может ли Россия переместить ядерные боеголовки в Беларусь

Россия использует свой ядерный потенциал для того, чтобы запугивать Украину и усадить ее за стол переговоров. Пока неясно, применит ли она ее.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. Ранее сообщалось, что Данилов надеется на лишение России ядерки после войны.

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Путин не изменит политику

Латушко рассказал, что Путин не изменит свою политику только от слов Запада. Речь идет не о применении ядерного оружия, а об угрозе силой, создании более крепкого рычага влияния на Украину, украинское общество в интересах России сесть за стол переговоров и отказаться от части территорий.

Этот элемент угрозы силой важен. С точки зрения реальной военной операции – это другое дело. Это мы увидим, когда будет формироваться группировка российских войск,

– отметил председатель Объединенного переходного комитета Беларуси.

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Угроза силой

Он продолжил, что формирование такой группировки возможно на Католическое Рождество, когда вся Европа отдыхает. Однако это очень легко можно проследить за эшелонами с помощью космической разведки. Другие источники говорят о конце февраля – начале марта.

"В настоящее время есть инструменты создания угроз силой. Я еще в октябре говорил, что нужно дать жесткий сигнал Лукашенку, такой как и Путину. Если он допустит размещение ядерного оружия в Беларуси, он станет военной целью", – отметил Латушко.

По его словам, Лукашенко не нужно бояться, у него нет ядерного оружия. Правильно сказал министр иностранных дел Эстонии, что жесточайшими санкциями против России является уничтожение режима Лукашенко. Это очередной шаг к дестабилизации ситуации в России, где увидят, что и в Беларуси не все так однозначно.

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