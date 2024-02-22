Может ли смерть Навального помочь Украине: что говорит Данилов
Алексей Данилов рассказал, как смерть российского оппозиционера Алексея Навального может повлиять на ситуацию в Украине. По его словам, смерть политика в России, к сожалению, является закономерным процессом.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказал и интервью "Мосейчук Podcast", что этот процесс в России происходил, когда "тоталитарный режим шагал под софитами всего мира к этому результату". Кстати, о смерти Навального в России сообщили еще 16 февраля, однако Кремль до сих пор не отдает семье тело, пишет 24 Канал.
Смотрите также Не просто издеваются: почему родным не отдают тело Навального – причины шокируют
Что сказал Данилов о смерти Навального
Это, конечно, политическое убийство, за которое высшее руководство России должно нести ответственность. Жизнь человека – это высшая ценность. Насколько это будет на кого-то влиять – это большой вопрос,
– заявил Данилов.
Он пояснил, что если Навального ни за что посадили за решетку и отправили неизвестно куда – это одно дело, а когда лишили жизни – это другое дело.
Секретарь СНБО объяснил, что на все надо реагировать вовремя. Ведь во время олимпиады 2008 года Россия начала войну с Грузией, олимпиада 2014 года – Россия военным путем захватила украинский Крым, олимпиада 2022 года – Россия начала большой акт агрессии в отношении Украины.
"В этом году также будет олимпиада летом во Франции. Для мира будет очень важный момент смотреть очень внимательно за всеми этими диктаторами. Раньше во время олимпиады была традиция прекращать все войны, а сейчас Путин взял традицию во время олимпиады их начинать", – заявил Данилов.
Он призвал быть в тонусе, однако заверил – Украина обязательно победит, Россия фрагментируется.
Относительно комментариев о смерти Навального на Мюнхенской конференции политик заявил, что в любом случае жизнь невинно убитого человека заслуживает, чтобы об этом говорили. Данилов добавил, что речь не о Навальном, речь обо всех.
Смерть Алексея Навального: кратко
- 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний России заявила, что после "прогулки" Алексей Навальный чувствовал себя плохо. Далее он потерял сознание и врачи якобы не смогли вернуть его к жизни.
- Тело Навального семье до сих пор не выдали. Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин заявил, что это происходит по нескольким причинам. В частности, Кремль пытается скрыть следы убийства, сторонники путинского режима боятся "культа Навального" и бунта на похоронах, российское руководство физически издевается над "оппозиционером" и морально над его родственниками.
- В мире заявили об ответственности Кремля за трагедию. В частности, Джо Байден сказал, что за смерть Навального ответственен Путин. Американский президент сказал, что трагедия напоминает, что стоит на кону: "Нам необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы Украина могла защитить себя от ужасной агрессии Путина. От его преступлений. Если мы не сможем поддержать Украину в этот критический момент, история не забудет этого. Это войдет в историю и будет иметь огромные последствия. Время идет. Часы тикают. Все мы должны понимать, что имеем дело с Путиным".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна ответить на серьезные вопросы. Подробнее о смерти и названных в России причинах гибели Навального – читайте по ссылке.