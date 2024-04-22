Станет ли пакет помощи от США последним: экс-министр иностранных дел назвал угрозы

Глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер опасается, что утвержденная накануне Палатой представителей помощь Украине со стороны США может стать последней перед долгой паузой. Нужно спокойно оценивать ситуацию, однако не стоит исключать такого варианта.

Такое мнение 24 Каналу озвучил министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко. Он предположил, как можно избежать такого сценария.

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Нужно искать новые возможности

Владимир Огрызко считает, что долгому перерыву в помощи от США может помешать подписание соглашения о военном сотрудничестве между Украиной и Соединенными Штатами Америки, которое будет заключено на 10 лет.

То есть это не текущий документ. Это документ такого стратегического планирования. Если в этом документе будет зафиксировано, что ежегодно, начиная с момента подписания, то есть с этого года, Украина будет в течение 10 лет получать определенную помощь, то тогда об опасениях можно будет забыть,

– предположил он.

Также, по его словам, можно возобновить обсуждение темы относительно ленд-лиза. Не важно, кто станет президентом США, это тоже дополнительный инструмент получения ВСУ необходимого вооружения.

"Поэтому мне кажется, что надо страховаться по разным направлениям и искать возможности убеждать американских партнеров, что если они думают о своей лидерской роли в мире, надо думать о различных вариантах предоставления Украине помощи", – сказал экс-министр иностранных дел Украины.

Помощь Украине от США: главное