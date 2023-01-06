Это было бы здорово, – Игнат о перспективе получения Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow

Великобритания не исключает поставку крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow. Их дальность 450 км.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Он отметил, что эта ракета наносит высокоточные удары по наземным целям.

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"Думаю, что уже есть решение к адаптации ракет, если есть такие заявления. Эта ракета была бы отличным дополнением к тому, что имеем. Нам очень хотелось бы получить такое вооружение, которое будет серьезно влиять на ход боевых действий", – рассказал Игнат.

Поддержка от Великобритании

Президент Владимир Зеленский 3 января разговаривал с премьером Великобритании Риши Сунаком. По словам Зеленского, Украина наработала с Британией "конкретные решения", чтобы содействовать победе в 2023 году.

"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Уже есть для этого конкретные решения", – написал президент.

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