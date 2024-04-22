Россияне планируют не "СССР 2․0", а Бучу в масштабах всей Украины, – Литвиненко

Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко считает, что у Украины есть достаточно ресурсов для победы в войне. Он также отметил, что нужно осознать тот факт, что ВСУ воюют не только за Крым и Донбасс.

Секретарь СНБО также отметил, что россияне планируют не “СССР 2.0”, а сделать Бучу из каждого города Украины. Поэтому он считает, что Украина обязана победить.

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Есть ли у Украины ресурсы для победы в войне

Литвиненко считает, что у Украины есть достаточно ресурсов для победы в войне над Россией, которая несет угрозу нашей независимости и территориальной целостности.

Он выразил убеждение, что важно осознать, что украинские войска ведут борьбу не только за Крым или Донбасс, а за каждый город Украины.

Они прежде всего воюют за Киев, Днепр, Запорожье, Винницу, Львов. За то, чтобы наши города не превратились в Бахмут, Авдеевку или Работино, которые стерты с лица земли,

– подчеркнул Литвиненко.

Секретарь СНБО отметил, что россияне не планируют делать "СССР 2.0", в их планах сделать Бучу из каждого города Украины, что ставит под угрозу физическое выживание миллионов украинцев.

Он считает, что Украина должна победить, поскольку другого шанса просто нет.

"Мы не можем не победить, потому что это вопрос нашего выживания как свободного, независимого государства с возможностями развития", – отметил Литвиненко.

Он также отметил, что возвращение ситуации до 24 февраля 2022 года невозможно.

У нас появляется другая страна, с совсем другим опытом, с совсем другой экономикой, с другим обществом. Страшная травма и катастрофа, которую нанесли нам россияне, закаляют новую Украину. Так жить, как мы жили раньше, мы никогда не будем,

– подчеркнул Литвиненко.

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