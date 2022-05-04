Может, появится Белгородская народная республика или еще какая-то, – Данилов

Возможность перенесения боевых действий на территорию России безусловно существует. Это зависит от многих факторов.

"Народные республики" могут появиться в России

Для реализации этого сценария должен совпасть ряд факторов. "Народные республики", подобные тем, которые Путин создавал для дестабилизации ситуации в Украине, могут появиться теперь в России.

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Это будет зависеть от многих факторов. Сам Путин же сказал, что воинторг есть в любом городе. Насколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может, там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики,

– сказал Данилов.

Украина не будет спрашивать, как ей защищаться

По словам секретаря СНБО, Украина будет защищаться всеми возможными способами.

Что касается нашей независимости, то после того, что сделал Путин, мы будем защищаться так, как сочтем нужным. И никого не будем спрашивать,

– добавил Данилов.

Напомним, в Министерстве вооруженных сил Великобритании не видят ничего странного в том, если Украина будет наносить удары по российским военным объектам из оружия, которое ей передала страна.

Это законное право Украины во время войны. Уничтожение логистических линий, запасов боеприпасов и топлива замедлит ход агрессора и снизит количество потерь мирного украинского населения.

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