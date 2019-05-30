Может ли Зеленский уволить Луценко: ответ эксперта

В Администрации Президента Владимира Зеленского сообщили, что готовят документы на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Однако возможен ли ныне такой сценарий – в эфире 24 канала пояснил эксперт группы по реформированию органов правопорядка РПР Евгений Крапивин.

Эксперт сообщил, что увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины – это сложная ситуация.

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По его словам, существуют только две процедуры, при которых его могут уволить:

• выражение недоверия – для этого сначала нужны 155 подписей в Раде, а затем 226 голосов депутатов;

• представление президента – для этого нужны основания. Главе государства должны поступить представления Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия о том, что генпрокурор совершил какое-то правонарушение. Но не факт, что такое представление будет, и надеюсь, что команда президента не пойдет на такое.

Не может президент по своему желанию внести в Раду представление, если генеральный прокурор не совершил правонарушения. Возможно, этого и не будет, но даже если оно будет, то не факт, что Рада его поддержит,

– сказал эксперт.

По его словам, есть сценарий, что Юрий Луценко будет до последнего держаться на должности по политическим мотивам.

Сейчас в Государственном бюро расследований есть пять уголовных производств, в которых упоминается Петр Порошенко. Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство с ГБР, то существует версия, что Луценко должен максимально защитить Порошенко до выборов, чтобы он получил иммунитет, и не был привлечен к уголовной ответственности,

– пояснил Крапивин.

Он добавил, Если Луценко будет уволен, то пока никто не знает, кто займет должность генпрокурора.