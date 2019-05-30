Чи може Зеленський звільнити Луценка: відповідь експерта
В Адміністрації Президента Володимира Зеленського повідомили, що готують документи на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка. Однак, чи можливий нині такий сценарій – в ефірі 24 каналу пояснив експерт групи з реформування органів правопорядку РПР Євген Крапівін.
Експерт повідомив, що звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора України – це складна ситуація.
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За його словами, існують лише дві процедури, за яких його можуть звільнити:
• висловлення недовіри – для цього спершу потрібні 155 підписів у Раді, а потім 226 голосів депутатів;
• подання президента – для цього потрібні підстави. До глави держави мають надійти подання від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя про те, що генпрокурор вчинив якесь правопорушення. Але не факт, що таке подання буде і сподіваюсь, що команда президента не піде на таке.
Не може президент через своє бажання внести в Раду подання, якщо генеральний прокурор не вчинив правопорушення. Навіть, якщо воно буде, то не факт, що Рада його підтримає,
– сказав експерт.
За його словами, є сценарій, що Юрій Луценко буде до останнього триматись на посаді з політичних мотивів.
Наразі в Державному бюро розслідувань є п'ять кримінальних проваджень, в яких згадується Петро Порошенко. Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво з ДБР, то існує версія, що Луценко має максимально захистити Порошенка до виборів, щоб він отримав імунітет, і не був притягнутий до кримінальної відповідальності,
– пояснив Крапівін.
Він додав, якщо Луценко буде звільнений, то наразі ніхто не знає, хто обійме посаду генпрокурора.
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