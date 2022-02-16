Можно поблагодарить урода из-за поребрика за единство украинцев, – начштаба УДА Ильницкий
Сергей Ильницкий заверил, что добровольцы готовы защищать украинскую землю от врага. Кроме того, начальник штаба добровольческой армии поблагодарил "урода из-за поребрика за единство украинцев".
Батальоны добровольцев готовы защищать Украину в случае новой агрессии со стороны России. Соответствующее заявление во время Марафона единения сделал начальник штаба Украинской добровольческой армии Сергей Ильницкий, сообщает 24 канал.
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Добровольцы готовы защищать Украину
Ильницкий заявил, что армия сильна, как никогда. "Нас не надо объединять, мы объединены уже давно", – подчеркнул он. И добавил, что это – единение войной, общими победами и поражениями.
Мы радуемся, когда награждают добровольцев, волонтеров. Мы скорбим, когда вместе хороним наших побратимов. Мы готовы, готовы ко всему,
– заверил начштаба УДА.
Также Ильницкий поблагодарил "урода из-за поребрика, который еще раз объединяет Украину".
Войска России под украинскими границами: коротко
- Западные СМИ, ссылаясь на источники в американской разведке, отметились "прогнозами" о российской агрессии. Они заявляли, что Россия может напасть на Украину ночью 16 февраля.
- Тревожные прогнозы не сбылись. В то же время в этот день Украина впервые отмечает День единения.
- Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что у украинских границ ничего неожиданного не произошло. Утром 16 февраля там не зафиксировали поводов для волнения.
- Россия показала, как якобы вывозит военную технику из оккупированного Крыма. Владимир Зеленский отметил, что радоваться пока рано. Он пояснил: хоть ситуация и под контролем, но весомых изменений – не видно. Позиция западных партнеров такая же.