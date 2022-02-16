Можно поблагодарить урода из-за поребрика за единство украинцев, – начштаба УДА Ильницкий

Сергей Ильницкий заверил, что добровольцы готовы защищать украинскую землю от врага. Кроме того, начальник штаба добровольческой армии поблагодарил "урода из-за поребрика за единство украинцев".

Батальоны добровольцев готовы защищать Украину в случае новой агрессии со стороны России. Соответствующее заявление во время Марафона единения сделал начальник штаба Украинской добровольческой армии Сергей Ильницкий, сообщает 24 канал.

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Добровольцы готовы защищать Украину

Ильницкий заявил, что армия сильна, как никогда. "Нас не надо объединять, мы объединены уже давно", – подчеркнул он. И добавил, что это – единение войной, общими победами и поражениями.

Мы радуемся, когда награждают добровольцев, волонтеров. Мы скорбим, когда вместе хороним наших побратимов. Мы готовы, готовы ко всему,

– заверил начштаба УДА.

Также Ильницкий поблагодарил "урода из-за поребрика, который еще раз объединяет Украину".

Войска России под украинскими границами: коротко

Западные СМИ, ссылаясь на источники в американской разведке, отметились "прогнозами" о российской агрессии. Они заявляли, что Россия может напасть на Украину ночью 16 февраля.

Тревожные прогнозы не сбылись. В то же время в этот день Украина впервые отмечает День единения.

Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что у украинских границ ничего неожиданного не произошло. Утром 16 февраля там не зафиксировали поводов для волнения.

Россия показала, как якобы вывозит военную технику из оккупированного Крыма. Владимир Зеленский отметил, что радоваться пока рано. Он пояснил: хоть ситуация и под контролем, но весомых изменений – не видно. Позиция западных партнеров такая же.

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В условиях угрозы со стороны России Вооруженные Силы Украины готовы встать на защиту родной земли в любой момент. Международные партнеры поддерживают нашу страну и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в армию!