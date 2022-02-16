Можно поблагодарить урода из-за поребрика за единство украинцев, – начштаба УДА Ильницкий

16 февраля 2022 , 22:00
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Сергей Ильницкий заверил, что добровольцы готовы защищать украинскую землю от врага. Кроме того, начальник штаба добровольческой армии поблагодарил "урода из-за поребрика за единство украинцев".

Батальоны добровольцев готовы защищать Украину в случае новой агрессии со стороны России. Соответствующее заявление во время Марафона единения сделал начальник штаба Украинской добровольческой армии Сергей Ильницкий, сообщает 24 канал.

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Добровольцы готовы защищать Украину

Ильницкий заявил, что армия сильна, как никогда. "Нас не надо объединять, мы объединены уже давно", – подчеркнул он. И добавил, что это – единение войной, общими победами и поражениями.

Мы радуемся, когда награждают добровольцев, волонтеров. Мы скорбим, когда вместе хороним наших побратимов. Мы готовы, готовы ко всему,
– заверил начштаба УДА.

Также Ильницкий поблагодарил "урода из-за поребрика, который еще раз объединяет Украину".

Войска России под украинскими границами: коротко

Важно! В условиях угрозы со стороны России Вооруженные Силы Украины готовы встать на защиту родной земли в любой момент. Международные партнеры поддерживают нашу страну и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в армию!

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Автор: Наталія Пристанська