В Польше аварийно приземлился американский беспилотник: какова причина
Источник:Генштаба Вооруженных сил Польши
В Польше, недалеко от города Мирославец, во время выполнения плановых тренировок американский беспилотник MQ-9 Reaper совершил аварийную посадку. Посадка состоялась в соответствии с процедурами в безопасной необитаемой зоне.
Место происшествия охраняют спецслужбы, а следственные действия проводит военная полиция. Об этом рассказали в пресс-службе Генштаба Вооруженных сил Польши.
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Аварийная посадка американского БпЛА
Это событие произошло 18 марта после 23:00. Американский дрон MQ-9 Reaper выполнял свою задачу в воздушном пространстве Польши, когда произошел инцидент.
Что известно о MQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper используется для ряда задач, включая разведку, наблюдение и ведение ударных операций против наземных и воздушных целей. Он также может быть использован для мониторинга и поддержки в оперативных зонах, таких как зоны борьбы с терроризмом и зоны конфликтов.
Дрон приземлился в соответствии с процедурами на безопасной необитаемой территории.
К счастью, посадка прошла безопасно, и никто не пострадал. Военные уже начали расследование, чтобы установить причины аварии.
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