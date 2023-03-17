Поле для маневров: почему США ограничились спокойной реакцией на сбивание Россией дрона

В России наградили пилотов, сбивших американский беспилотник над Черным морем. Такие действия – еще один сигнал пренебрежения от Москвы для Вашингтона.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Россия рассматривает инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper как попытку унизить США.

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Зачем в России наградили пилотов, сбивших дрон США

В России это преподносят соответствующим образом. Российских пилотов выставляют как героев. Мусиенко подчеркнул, что это награждение крайне глупо.

Россияне повредили дрон, не имевший оружия и фактически не представлявший никакой угрозы. Это совершенно неравный бой,

– подчеркнул военный эксперт.

Однако российская пропаганда разгоняет эту тему, чтобы показать своему населению, как российские военные "смело" противостоят Америке.

"Я бы посмотрел на этих российских пилотов, будь там американские самолеты F-35 или F-22 Военно-воздушных сил США с полным боевым оснащением", – отметил Мусиенко.

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Запуск нового дрона США – сигнал для России

США направили в Черное море новый дрон RQ-4 Global Hawk. По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, этот беспилотник больше и имеет по-другому устроенный двигатель.

Новый дрон нельзя будет повредить и сказать, что его случайно "зацепили" или с ним еще что-то произошло. Если россияне захотят сделать что-нибудь с RQ-4 Global Hawk, его придется целенаправленно сбивать,

– рассказал Мусиенко.

Военный эксперт считает, что таким образом США демонстрируют России, что и дальше будут отправлять свои разведывательные дроны в Черное море.

"И если Москва еще раз решится на повреждение или причинение ущерба беспилотнику, то все уже не ограничится такой спокойной реакцией, как сейчас", – отметил Мусиенко.

Причина спокойной реакции США

Сейчас Вашингтон отреагировал на инцидент в Черном море довольно пассивно. На самом деле, эта реакция США закладывает довольно интересные моменты на будущее. Мусиенко считает, что таким образом Штаты оставляют себе поле для маневров.

"В США отметили, что сбивание дрона произошло якобы в результате "опасных и непрофессиональных действий" одного из российских пилотов. Не исключено, что когда-нибудь может быть "непрофессиональное действие американского пилота", – отметил военный эксперт.

Мусиенко предположил, что, например, что-то может произойти с российским самолетом, если он нарушит воздушное пространство где-нибудь в Балтийском море.

Сбивание дрона над Черным морем: коротко