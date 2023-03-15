Российский Су-27 получил повреждение после столкновения с дроном MQ-9 над Черным морем, – Пентагон

Над Черным морем столкнулись российский истребитель Су-27 и американский беспилотник MQ-9 Reaper, в результате чего БПЛА упал. Однако вскоре в минобороны США также отметили, что летательный аппарат России не остался невредимым.

Во вторник вечером, 14 марта, Россия протаранила над акваторией Черного моря американский беспилотный летательный аппарат. Впоследствии ситуацию прокомментировал представитель министерства обороны США, бригадный генерал Военно-воздушных сил Пэт Райдер.

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Что сказали в Пентагоне

По словам чиновника, российский Су-27 осуществил очень опасный и непрофессиональный перехват находившегося в международном воздушном пространстве американского БпЛА. Однако он также отметил, что вследствие не только дрон MQ-9 Reaper был поврежден.

Мы видели, как истребитель сбрасывал топливо перед БпЛА, а затем приблизился к нему так близко, что фактически повредил винт MQ-9. По нашим оценкам, это, вероятно, также нанесло определенные повреждения российскому самолету,

– сказал Пэт Райдер.

Вместе с тем он констатировал, что операторы беспилотника вынуждены были принять решение о разбитии и ликвидации дрона после столкновения с российским истребителем, поскольку повреждение винта MQ-9 сделало его неуправляемым.

Москва не нашла обломков американского БпЛА

Тот же Пэт Райдер отмечал, что в Вашингтоне готовятся обнародовать видео, как российский истребитель столкнулся с американским беспилотником. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что России не удалось получить обломки сбитого дрона. Очевидно, США будут делать все, чтобы этого не произошло в будущем.

Также высокопоставленный военачальник НАТО, генерал Кристофер Каволи комментировал последствия этого инцидента над акваторией Черного моря.

По его словам, все 30 государств, являющихся членами Североатлантического альянса, проинформированы о том, что произошло. В то же время, он осудил действия Москвы, вспомнив, что США уже вызвали посла России в Вашингтоне в Госдепартамент.