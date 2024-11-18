Способствует ли Курская операция ситуации на других направлениях: Мстислав Баник объяснил как именно

Мнения общества относительно операции ВСУ в Курской области разделились. Военнослужащий Мстислав Баник рассказал, как операция влияет на ситуации на других направлениях.

Прорыв Вооруженных Сил Украины на Курском направлении заставил Россию перебросить сюда свои самые боеспособные подразделения. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал военнослужащий Мстислав Баник.

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Влияет ли Курская операция на другие участки фронта

Благодаря Курской операции Россия перебросила часть подразделений на это направление. Это облегчило работу ВСУ на других участках фронта.

И это первая и достаточно очевидная причина, почему это надо было сделать, поскольку фронт большой и сложный. А здесь открылся еще один участок для врага. Поэтому однозначно, это правильное решение,

– говорит Баник.

Мстислав Баник добавляет, что с другой стороны в результате Курской операции тысячи переселенцев, которые выехали из области, не имеют денег, зарплат и хороших условий проживания. Теперь они понимают, что война в Украине это не "картинка по телевизору", где российская армия "освобождает" территории.

Вероятно, эти люди осознают, что им не будет куда возвращаться. Это связано с тем, что российская армия стирает до основания населенные пункты и все, что было в домах.

Баник уверен, что в результате Курской операции тысячи людей перестанут поддерживать эту войну.

Что известно об операции ВСУ в Курской области