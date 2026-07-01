ГУР уничтожило в Крыму дорогостоящую станцию РЭБ "Мурманск-БН"

Украинские защитники нанесли очередной сокрушительный удар по стратегическому оборудованию захватчиков на оккупированном полуострове. Успешная операция позволила уничтожить чрезвычайно ценную вражескую технику.

Ночью 27 июля украинские защитники нанесли точный удар по важному элементу российской системы радиоэлектронной борьбы в оккупированном Крыму.

Операция состоялась вблизи мыса Фиолент, где разведчики обнаружили и поразили вражескую технику. Целью стал береговой комплекс "Мурманск-БН". Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

Именно эту станцию оккупанты используют для радиоразведки, перехвата сигналов и подавления связи в коротковолновом диапазоне.

ВСУ уничтожили систему РЭБ оккупантов: смотрите видео

Комплекс считается одной из самых ценных систем в российском арсенале РЭБ, ведь его возможности позволяют контролировать эфир на больших расстояниях.

По данным украинской разведки, дальность действия "Мурманск-БН" достигает 5 000 километров, поэтому его уничтожение является существенным ударом по техническим возможностям оккупантов.

Почему "Мурманск-БН" был такой важной целью?

Это не просто еще одна единица техники, а стратегический инструмент для ведения радиоэлектронной войны.

Потеря такой станции затрудняет противнику как мониторинг эфира, так и попытки глушить связь на значительной территории.

Операцию провели специалисты Департамента беспилотных систем ГУР МО. Именно они смогли выследить объект вблизи мыса Фиолент и поразить его на временно оккупированной территории Крыма.

Уничтожение "Мурманск-БН" стало еще одним ударом по системе оборонного обеспечения российских войск на полуострове.

Что еще известно об ударах ВСУ по оккупантам в Крыму?

Украинские военные нанесли удары по 6 энергоузлам в Крыму. Результативные поражения 28–29 июля коснулись ПС 330, ПС 220, ПС 110 в Керчи, Феодосии, Каирке, Евпатории и других населенных пунктах.

Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию против энергетической инфраструктуры оккупированного Крыма и других временно оккупированных территорий. Только за 23–24 июля было поражено 19 энергетических объектов.

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают уничтожать российский флот. 21 и 22 июля военные поразили 13 судов в акваториях Черного и Азовского морей.