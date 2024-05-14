Россияне пытаются расширить плацдарм: военный эксперт охарактеризовал бои на Харьковщине

Россияне продолжают атаковать Харьковскую область. Две вещи покажут, как все будет развиваться в дальнейшем.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что возле Волчанска продолжаются боевые действия.

Смотрите также Россияне наступают на Харьковщине и подошли под Волчанск: как изменилась линия фронта за неделю

Что будет дальше

Как отметил Мусиенко, враг пытается закрепиться и расширять собственный плацдарм. Скорее всего, россияне хотят растянуть украинские подразделения. Не исключено, что со временем может начать активизация на еще одном-двух направлениях.

Пока в оккупантов есть ресурсы, до тех пор они попытаются прорываться дальше. Боевые действия на этом направлении будут развиваться дальше в зависимости от двух вещей. Прежде всего это военная помощь от США и других международных партнеров. Если она начнет поступать вовремя, то оккупантов можно будет быстрее остановить.

Второй момент – насколько российские войска будут иметь успех. Тут Россия поставила гибкие цели. Если успех будет, то враг попытается его развить. У меня нет сомнений, что они перебрасывали бы войска с других направлений и пробовали брать Харьков в полуокружение, если бы у них были успехи. Если их не будет, то они дальше будут петь "мантру" о "буферной зоне",

– подчеркнул Мусиенко.

Бои на Харьковщине: коротко