Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що біля Вовчанська тривають бойові дії.

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Що буде далі

Як наголосив Мусієнко, ворог намагається закріпитися та розширювати власний плацдарм. Найімовірніше, росіяни хочуть розтягнути українські підрозділи. Не виключено, що з часом може почати активізація на ще одному-двох напрямках.

Поки в окупантів є ресурси, доти вони спробують прориватися далі. Бойові дії на цьому напрямку розвиватимуться далі в залежності від двох речей. Насамперед це військова допомога від США та інших міжнародних партнерів. Якщо вона почне надходити вчасно, то окупантів можна буде швидше зупинити.

Другий момент – наскільки російські війська матимуть успіх. Тут Росія поставила гнучкі цілі. Якщо успіх буде, то ворог спробує його розвинути. В мене немає сумнівів, що вони перекидали б війська з інших напрямків і пробували брати Харків в напівоточення, якби у них були успіхи. Якщо їх не буде, то вони далі співатимуть "мантру" про "буферну зону",

– підкреслив Мусієнко.

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