Предатели и ждуны "русского мира" организовали в одной из школ Мариуполя "музей оккупации". Там школьникам объясняют, за что они должны быть благодарны так называемым "освободителям".

Хуже всего то, что выставку "просветления" сделали местные жители, которые может еще до сих пор имеют дома украинские паспорта. Об этом 24 Каналу сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Крик сердца предателей"

В мариупольской школе номер пять местные учителя-коллаборанты проводят выставку, которая посвящена российскому вторжению и оккупации города. Сейчас пропагандистские каналы России наперегонки снимают сюжеты о "музее оккупации".

Как отметил Андрющенко, к сожалению, эта "выставка" была организована добровольно учителями школы во главе с директором. Она захотела "познакомить" пятиклассников с живыми и мертвыми так называемыми "героями" захвата Мариуполя.

Я знаю ее (директора – 24 Канал) лично. В свое время она была в партии регионов, также в ОПЗЖ. Это просто пророссийская мразь. Учителя этой школы организовывали "выставку" по зову сердца,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Нельзя допустить повторения ошибок

Таких учителей в Мариуполе было меньшинство, но все учителя и педагоги, которые остались в городе, сделали это по собственному желанию. Если, например, на оккупированной части Херсонщины или Запорожья есть проблемы с учителями, то в Мариуполе местных учителей хватает и все они пророссийски настроены.

8 лет они ждали, чтобы россияне набросали им бомб сверху и теперь они ходят счастливые,

– добавил Андрющенко.

Несмотря на то, что в городе знали о пророссийской позиции директора школы номер пять, не могли уволить ее из-за отсутствия юридических оснований.

Вот теперь получили "музей". Нам надо пересмотреть систему образования, чтобы не повторять ошибок. С одной стороны, нам всем стыдно, а с другой – должно быть уроком, что такое может быть,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

Один из рисков после освобождения украинских территорий – люди, которые были в оккупации. На эту тему надо говорить, а не замалчивать.

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