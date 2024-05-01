На самом деле забыл, где припарковался: в Киеве мужчина заявил в полицию об "угоне" машины
Источник:Патрульная полиция Киева
В столице мужчина вызвал полицию из-за "угона" авто, которое сам забыл, где припарковал. Теперь ему грозит штраф за ложное сообщение.
Необычный инцидент произошел в Киеве, где гражданин, убежденный в похищении своего автомобиля, обратился за помощью к правоохранителям. Однако после тщательного обследования территории полиция обнаружила "похищенное" транспортное средство на соседней улице целым и невредимым.
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Ответственность за легкомыслие
В Патрульной полиции Киева уточнили, что 30 апреля получили сообщение от мужчины о якобы угоне его авто в Голосеевском районе. По прибытии на место происшествия и поисков силовики нашли машину неподалеку без признаков преступления. Заявитель признал, что просто не смог вспомнить, где оставил свой транспорт.
Будьте сознательными! Возможно, во время обработки ложного вызова кому-то действительно будет нужна помощь, а ложное сообщение – будет стоить жизни,
– указано в сообщении.
Мужчине придется заплатить штраф по статье 183 КУоАП, которая предусматривает ответственность за заведомо ложный вызов правоохранительных служб. Сумма штрафа может составлять от 850 до 3400 гривен. Полиция также провела с нарушителем профилактическую беседу во избежание подобных ситуаций в будущем.
В столице мужчина забыл, где припарковался, и вызвал правоохранителей / Фото Патрульной полиции Киева
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Другие сообщения патрульной полиции
- Нарушение на перекрестке. В Печерском районе столицы патрульные остановили водителя Lexus, который проигнорировал красный свет светофора. После профилактической беседы на нарушителя был наложен штраф в размере 510 гривен согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
- Последствия ДТП и алкоголь. В Голосеевском районе патрульные зафиксировали аварию с участием грузовика DAF и легковушки Volkswagen. Водитель DAF, нарушив ПДД, вызвал столкновение, а после аварии употребил спиртной напиток. Обнаружено 2,0 промилле алкоголя в крови. Составлены протоколы по статье 124 и части 4 статьи 130 КУоАП.
- Быстрая реакция на вызов. Патрульные Александр Клочко и Анна Гришко оперативно отреагировали на сообщение об ухудшении состояния здоровья гражданина. Благодаря слаженным действиям патрульных мужчине была оказана необходимая помощь, он доставлен в больницу.