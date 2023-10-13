В одежде Иисуса и с крестом: необычного путника можно встретить по дороге из Варшавы в Киев

Украинцы в соцсетях массово сообщают о необычном путешественнике, который носит одежду, напоминающую наряд Иисуса Христа. Также за спиной мужчина несет двухметровый крест с туристическим снаряжением.

Мужчина пешком хочет преодолеть расстояние от Варшавы до Киева. Путешествие мужчины исключительно пешее – он отказывается от предложений подвести его.

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Путешественник с крестом

Украинцы активно публикуют в соцсетях необычного путника, который двигается по обе стороны трассы в направлении украинской столицы. Он имеет длинную бороду одетую в просторную белую одежду, напоминающую наряд Иисуса Христа. За спиной мужчина несет огромный крест, на котором закреплена туристическая палатка и коврик.

Это американец Джимми из штата Вирджиния, который пешком идет из Варшавы в Киев. Путешествие 33-летнего мужчины длится уже больше месяца. Сам мужчина рассказывает, что цель просто подарить любовь и надежду.

Я действительно ничего не пытаюсь доказать. Я хотел бы сделать себя лучшим человеком. И я думаю, что это лучший способ сделать это и также воздать честь Богу. Я думаю, что это лучшая причина,

– рассказывает американец.

Он отказывается от каких-либо предложений подвести его в столицу – говорит, что Иисус не ездил на автомобиле.

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