В Житомирской области мужчина разбил могилу военного: как злоумышленник объяснил свои действия
Источник:Полиция Житомирской области
В Романовской общине Житомирской области в ночь на 23 марта неизвестные повредили могилу военного. О надругательстве над местом захоронения в полицию сообщила мать Героя.
Сейчас правоохранители начали расследование. Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.
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Нападавший объяснил свой поступок ревностью
62-летняя женщина, мать погибшего Героя, утром 23 марта обнаружила, что кто-то повредил могилу ее сына. Она сразу сообщила о преступлении в полицию,
Когда правоохранители прибыли на место событий, то зафиксировали все доказательства надругательства над могилой. Так, было повреждено деревянное надгробие, металлический крест, рамку с фотографией покойного, флагштоки, на которых крепились флаги. Также на территории кладбища была хаотично разбросана похоронная атрибутика.
На Житомирщине разбили могилу Героя / Фото полиции Житомирской области
Злоумышленника удалось оперативно найти – им оказался местный 39-летний житель Романовской общины. Как признался мужчина, он повредил могилу из-за ревности. По его словам, жена его бросила и начала новые отношения с военным. То, что защитник погиб, не укротило ревнивого мужчину, поэтому он решил таким образом "отомстить".
Сейчас продолжается расследование. Злоумышленнику может грозить ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет за надругательство над могилой.
Украина теряет лучших дочерей и сыновей в войне
- 20 марта стало известно, что на войне погиб боец Третьей отдельной штурмовой бригады Артем "Ронин" Жигадло. Герой участвовал в обороне Киева, воевал на Запорожском направлении, почти год находился в тяжелых условиях под Бахмутом, а затем в Авдеевке Донецкой области.
- Отдала свою жизнь за Украину боевой медик Анастасия "Троя". Она служила в 1 стрелковом батальоне 67-й отдельной механизированной бригады Добровольческого украинского корпуса и спасала раненых бойцов с поля боя. "Троя" погибла 19 марта во время эвакуации раненых.
- Стало известно, что на войне погиб украинский журналист и военный Петр Цурукин. Он более полугода считался пропавшим без вести. 19 марта стало известно, что защитник погиб 4 июня 2023 года. Известно, что Петр Цурукин работал на телеканале "СТБ". Он был главным редактором проекта "Один за всех". Кроме того, он был ведущим телеканала KYIV LIVE.