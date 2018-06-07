Мужская сборная Украины по волейболу победила сборную Турции в Золотой Евролиге

В среду, 6 июня, мужская сборная по волейболу завершила выступление в группе Б Золотой Евролиги, и одержала победу над командой из Турции.

Украина не сможет побороться за титул в Финале четырех, поскольку она проиграла Словении и потеряла шансы на выход в следующий тур. Однако, уступая по сетами по ходу матча, украинцы все-таки сумели вырвать победу в игре с Турцией. Счет – 3:2.

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А вот женская волейбольная команда завершить свое участие в Евролиге на мажорной ноте не сумела. В противостоянии с азербайджанской сборной наши девушки уступили со счетом 0:3.

Напомним, что недавно женская сборная Украины по волейболу провела матч против сборной Португалии на выезде в рамках Золотой Евролиги. Украинки не испытали особых проблем в матче, одержав убедительную победу.