МВД Казахстана заявило о задержании почти 4 тысяч человек

МВД Казахстана 7 января сообщило, что во время протестов задержали более 3 800 человек. По официальным данным, число погибших возросло до 26.

Министерство внутренних дел Казахстана обнародовало новые данные. В частности, говорится, что во время протестов задержали 3 811 человек.

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Кроме того, по официальным данным, пострадали 26 человек.

Новые данные от МВД: по всему Казахстану задержаны 3 811 человек. 26 – ликвидировано, 26 – ранено,

– говорится в сообщении.

Между тем еще 6 января число пострадавших превысило тысячу. Госпитализировали примерно 400 человек. Только в реанимации находились более 60 человек.

Силовикам разрешили стрелять на поражение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал жуткий приказ. Он разрешил силовикам на опережение стрелять по митингующим.

Политик отметился циничным заявлением. Токаев заявил, что силовикам якобы приходится бороться "с местными и иностранными бандитами".

По состоянию на 7 января по всему Казахстану ввели "красный уровень террористической угрозы".

Протесты в Казахстане: смотрите видео

Протесты начались после того, как в стране почти в 2 раза повысили цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставке правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.