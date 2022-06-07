В МВД назвали причины, почему наступление россиян на Северодонецком направлении несколько остановилось

В Институте изучения войны сообщили, что темпы наступления российских оккупантов на Северодонецком направлении несколько снизились. Такое могло случиться по нескольким причинам.

Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов . Несмотря на все попытки, оккупанты не могут продвинуться вперед и захватить Северодонецк.

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По словам Смирнова, у российских военных из-за длительных боев, вероятно, иссякают силы. Вторая причина – они могут перегруппировать свои войска, поэтому украинская сторона должна быть готова к любым вариантам.

В то же время оккупанты могут не пользоваться другой тактикой, кроме "выжженной земли".

Мы видим, что они не могут продвинуться вперед, ничего не могут сделать. Наши вооруженные силы стоят на месте и не дают врагу двигаться. То, что они (оккупанты – 24 канал) сейчас делают – это просто массированные атаки,

– рассказал советник главы МВД.

Смирнов подчеркнул, что украинские военные контролируют большую часть Северодонецка. Несмотря на ежедневные атаки врага, ВСУ твердо стоят на своих позициях и не собираются отступать.

Что происходит в Северодонецке: последние новости

По данным Генштаба, российские захватчики сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Враг продолжает штурм Северодонецка, так что боевые действия в городе продолжаются. Однако украинские защитники наносят противнику потери.

Известно, что российские оккупанты стягивают в Северодонецк тяжелую технику. В частности, речь идет о самоходной артиллерийской установке "Малка". Она предназначена для ликвидации особо защищенных пунктов управления войсками, артиллерии, минометов, бронированной техники, тылов и живой силы противника.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром 6 июня сообщил , что контрнаступление украинских сил в Северодонецке остановилось. Защитники сосредоточились на удержании позиций в промзоне.

Россия продолжает насильственно мобилизовывать мужчин с временно захваченных территорий Донбасса и Луганщины. Их "бросают" в кровавые бои за Северодонецк.

По словам Владимира Зеленского, на Северодонецком направлении Украина держит ситуацию . Оккупантов больше, они мощнее, но украинские военные имеют шанс сдержать наступление,

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