Мы будем атаковать, а они – защищаться, – Арестович заявил о серьезных изменениях на фронте

Россияне в Луганской области, скорее всего, не выполнят ни военных, ни политических задач, которые перед ними поставили. Оккупантам не удастся выйти на границы области, им придется защищаться.

Вооруженные силы Украины смогут либо наносить врагу поражения авиацией, артиллерией, либо перейдут в контрнаступление на отдельных участках. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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"Это уже мы будем атаковать, а они – защищаться. До этого ждать не так долго", – сказал советник главы ОП.

Продолжаются встречные бои

В Луганской области россиян отбросили на несколько направлений. Алексей Арестович пояснил, что в настоящее время находится в такой фазе, что за сутки могут быть несколько сообщений вроде "враг захватил некоторые населенные пункты" и "мы отбросили врага из нескольких населенных пунктов":

с одной стороны, оккупанты "поддавливают" Луганскую область и совершают очень опасное движение к северу и к западу от Попасной;

с другой – наши войска отбросили россиян от двух населенных пунктов, достаточно ключевых относительно обороны Северодонецка.

"Это встречные бои и звучит неприятно, что они "захватили, продвинулись", но, если посмотреть в общем – еще неделю назад и говорить не могли о том что украинские военные наступают на том направлении", – отметил Алексей Арестович.

Заметьте, Россия привлекла несколько тысяч кадыровцев в Мариуполе и на Луганщине, – разведка Британии.

Характер войны меняется, – Арестович

В настоящее время ВСУ отбивают, контратакуют, и это значит, что изменился общий ход событий. Советник главы ОП отметил, что способность украинских сил перейти в контрнаступление означает:

на отдельные участки пришли наши резервы;

у нас появился наступательный потенциал.

В то же время, россияне свой наступательный потенциал исчерпывают. Враг терпит огромные потери, и многие солдаты отказываются идти в бой.

"Там (в Луганской области в частности – 24 канал) меняется характер войны не в пользу россиян. Конечно, они еще сохраняют потенциал, вводят какие-то резервы. Какое-то время они будут продвигаться вперед, но и мы будем контратаковать", – сказал Алексей Арестович.

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Ситуация в Луганской области: последние новости

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия привлекла несколько тысяч кадыровцев на войну в основном на территорию Мариуполя и Луганской области. Так называемым вспомогательным персоналом оккупанты пытаются преодолеть украинское сопротивление.

В то же время враг в очередной раз нанес удар по "Азоту" в Северодонецке. В результате атаки повреждено одно из админзданий и проходную объединения.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты сосредоточили свои войска в Луганской области и разместили там вплоть до 15 вертолетов. Авиацию зафиксировали на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Алексей Арестович о ситуации в Луганской области: смотрите видео