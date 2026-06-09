Мы будем запускать по 600 дронов и ракет по России, они почувствуют войну так, как мы, – Зеленский

Президент Украины анонсировал ужесточение ударов по России. По его словам, по врагу будут лететь сотни целей в сутки.

Об этом сказал Владимир Зеленский во время общения с медиа вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии 9 июня.

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Что сказал Зеленский об ударах по России?

Зеленский рассказал, что Россия запускает по Украине в основном от 650 дронов и от 35 до 100 ракет в день.

Мы отвечаем, и, конечно, сейчас у нас нет такого же количества средств, но у нас есть 300 – 350 средств, которые мы применяем,

– отметил президент.

Он добавил, что Украина выйдет на то количество, которое позволит отвечать России в полной мере.

"Россия понимает, что если будет 600 беспилотников и ракет, они почувствуют эту войну так же, как и мы. Они почувствуют это дома", – заметил Зеленский.

Последние атаки на Россию

9 июня в Генштабе сообщили, что Украина поразила новые важные военные объекты России. Среди них склады боеприпасов, логистические хабы, пункты управления, позиции операторов беспилотников, резервуары с горючим.

А 8 июня прилет произошел на аэродроме под Рязанью. БпЛА атаковал аэродром "Протасово", где россияне обустроили научно-производственный центр разработки и выпуска БПЛА. Момент попадания по объекту был заснят на видео.

В тот же день Сил обороны рассказали об успешной атаке на нефтебазу "Грушевая", ЛПДС "Красный яр", пункты управления БпЛА, склады материально-технических средств и скопления личного состава врага.