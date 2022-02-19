Мы используем шанс на дипломатию, – в ОП прокомментировали заявление Байдена о нападении России

19 февраля 2022 , 03:55
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Источник:

CNN

Президент США Джо Байден в срочном обращении 18 февраля заявил, что, по его мнению, Владимир Путин уже решил напасть на Украину. На эти слова отреагировали в украинской власти.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал для американских журналистов заявление главы Белого дома. Он попросил обратить внимание на другие слова Байдена.

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В ОП отреагировали на слова Байдена о вторжении России

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента, в комментарии американскому изданию отреагировал на резкие слова президента Соединенных Штатов Америки.

Следует обратить внимание на более важный смысл в словах президента Байдена: он подтвердил, что шанс для дипломатии все же есть. И мы воспользуемся этим шансом,
– сказал представитель ОП.

К слову: Президент Украины Владимир Зеленский все еще планирует поехать в Мюнхен на конференцию. Но, как сказал Подоляк, глава государства вернется в тот же день.

Впрочем, все еще может измениться: "Ситуацию безопасности оценят утром" 19 февраля.

Обратите внимание, что в резонансном обращении 18 февраля Байден также:

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Автор: Олесь Друкач