Мы используем шанс на дипломатию, – в ОП прокомментировали заявление Байдена о нападении России

Президент США Джо Байден в срочном обращении 18 февраля заявил, что, по его мнению, Владимир Путин уже решил напасть на Украину. На эти слова отреагировали в украинской власти.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал для американских журналистов заявление главы Белого дома. Он попросил обратить внимание на другие слова Байдена.

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В ОП отреагировали на слова Байдена о вторжении России

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента, в комментарии американскому изданию отреагировал на резкие слова президента Соединенных Штатов Америки.

Джо Байден, напомним, 18 февраля в разговоре с прессой впервые заявил, что, по его данным, президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

что, по его данным, президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину. Однако Михаил Подоляк заметил, что никто не может знать, что на самом деле в голове у Путина, и попросил заострить внимание на других словах Байдена.

Следует обратить внимание на более важный смысл в словах президента Байдена: он подтвердил, что шанс для дипломатии все же есть. И мы воспользуемся этим шансом,

– сказал представитель ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский все еще планирует поехать в Мюнхен на конференцию. Но, как сказал Подоляк, глава государства вернется в тот же день.Впрочем, все еще может измениться:19 февраля.

Обратите внимание, что в резонансном обращении 18 февраля Байден также:

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