Мы не просили Россию забирать украинцев, – МИД об эвакуации из Афганистана
Источник:24 канал
В Москве заявили, что эвакуируют из Афганистана украинцев. В Министерстве иностранных дел Украины ответили, что не обращались к российской стороне с соответствующими просьбами.
Представитель МИД Олег Николенко отметил, что ведомство не располагает информацией о намерениях Российской Федерации эвакуировать из Афганистана граждан иностранных государств, в частности украинцев.
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МИД об "эвакуации Россией украинцев"
По словам Николенко, Украина не просила государство-оккупанта эвакуировать своих граждан из Афганистана.
Мы не обращались к российской стороне с соответствующими просьбами,
– отметил представитель ведомства.
Он добавил, что украинцам, которые хотят уехать из Афганистана необходимо обратиться в посольство Украины в Таджикистане.Справка. По данным МИД, около 90 граждан Украины пока остаются в Афганистане.
Россия заявила, что эвакуировала украинцев
Ранее "РИА Новости" со ссылкой на министерство обороны России сообщили, что Москва 25 августа использовала 4 военно-транспортных самолета для эвакуации более 500 граждан из Афганистана.
Среди эвакуированных "были люди из Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины".
Эвакуация украинцев из Кабула: основное
- Первая эвакуация украинцев состоялась 16 августа – украинский самолет забрал 80 человек, из которых большинство было иностранцами.
- 22 августа эвакуировали 83 человека, среди которых был 31 украинец.
- Третий раз из Афганистана людей вывезли 23 августа. Тогда эвакуировали 103 человека, из которых 79 – украинцы и их семьи. Именно этот самолет стал последним рейсом, который вылетел из аэропорта перед его закрытием талибами.