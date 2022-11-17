Мы видим вас даже во тьме, – в Минобороны показали мощное видео ликвидации врага

17 ноября 2022 , 22:25
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Источник:

Минобороны

Украинские защитники не раз доказывали, что для них нет невозможного. Они уничтожают российских оккупантов с любых расстояний и в тяжелых условиях.

В Минобороны показали новое мощное видео, которое доказывает, что наши воины самые лучшие. Они видят россиян во полной темноте.

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Мы вас видим, россияне. Даже в темноте. Вы не будете знать покоя, пока не покинете Украину,
– заявили в Минобороны.

Потери врага колоссальные

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Автор: Анастасія Лукашевська