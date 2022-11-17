Мы видим вас даже во тьме, – в Минобороны показали мощное видео ликвидации врага
17 ноября 2022 , 22:25Читати новину українською
Источник:Минобороны
Украинские защитники не раз доказывали, что для них нет невозможного. Они уничтожают российских оккупантов с любых расстояний и в тяжелых условиях.
В Минобороны показали новое мощное видео, которое доказывает, что наши воины самые лучшие. Они видят россиян во полной темноте.
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Мы вас видим, россияне. Даже в темноте. Вы не будете знать покоя, пока не покинете Украину,
– заявили в Минобороны.
Потери врага колоссальные
- По состоянию на 17 ноября украинские защитники уничтожили уже 83 110 российских оккупантов. Только за прошедшие сутки ликвидировано 400 россиян.
- Ранее в ССО показали видео, как снайпер уничтожил 5 целей за 5 минут. В ходе работы за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов.
- Украинские защитники мощно вытесняют врагов из нашей земли и приближают нашу победу.
- В сентябре украинские военные освободили большую часть Харьковской области, а недавно деоккупировали правобережье Херсонской области. Значительных успехов достигли наши военные и в Луганской области.
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