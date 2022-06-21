Мы живем в других реалиях, – в КГВА объяснили, почему в Киеве закрывают Южный мост

В Киеве ограничат движение по Южному мосту для частного транспорта с 22 июня. Город призывает водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее.

Об этом 24 каналу сказал первый заместитель председателя Киевской военной администрации Николай Поворозник. Вместе с тем, два моста открыли.

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На сколько времени закрывают Южный мост – неизвестно. Однако заместитель главы КГГА подчеркнул, что проблемы передвижения по столице сейчас нет, особенно между Правым и Левым берегом.

Общественный транспорт работает. С перечнем актуальных маршрутов можно ознакомиться по ссылке.

Нам следует понять, что мы живем в других реалиях. И в первую очередь должны обеспечивать потребности тех, кому это сейчас больше всего нужно,

– подчеркнул он.

Поворозник также добавил, что сейчас в Киеве находятся около 2,5 миллиона человек. Однако на улицах сейчас можно заметить гораздо меньше детей, чем было до полномасштабного вторжения России в Украину.

Южный мост в Киеве закрывают

Движение для частного транспорта через Южный мост в Киеве будет закрыто. Запрет на проезд будет действовать с 22 июня.

Запрет не касается: спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со спецпропусками.

Вместе с тем в Киеве заработали мосты Патона и Метро. Теперь для автомобильного сообщения левого и правого берегов работают четыре моста: Дарницкий, Северный, мост Метро и мост Патона.

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