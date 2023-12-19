На фронте россиян массово косит "мышиная лихорадка", – ГУР

На Купянском направлении оккупантов массово косит "мышиная лихорадка". При этом жалобы на лихорадку командование врагов проигнорировало.

Российские оккупанты на Купянском направлении массово болеют так называемой "мышиной лихорадкой". Вспышка этого заболевания зафиксирована во многих подразделениях.

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"Мышиная лихорадка" у российских военных

ГУР отмечает, что болезнь носит вирусный характер и передается к человеку от грызунов – через прямой контакт с возбудителем, вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания в продукты питания, которые употребляет человек.

В разведке объяснили, что симптомы мышиной лихорадки включают сильную головную боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошноту, рвоту по несколько раз в день.

Кроме этого, поскольку болезнь поражает почки, человек, зараженный мышиной лихорадкой, испытывает интенсивную боль в пояснице и серьезные трудности с мочеиспусканием.

ГУР сообщает, что жалобы на лихорадку от личного состава российской армии, задействованного в войне против Украины, командование проигнорировало. Они расценили их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях. К тому же, на первом этапе "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп.

В итоге - "мышиная лихорадка" значительно снизила боеспособность российских "крыс",

– говорится в сообщении.

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