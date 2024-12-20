На аэродроме под Москвой взорвался военно-транспортный самолет Ан-72

Россия потеряла военно-транспортный самолет Ан-72. Тот "внезапно" взорвался.

В ГУР рассказали, что страна-агрессор "избавилась" от самолета Ан-72, принадлежавшего ее военно-морскому флоту, передает 24 Канал.

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Что известно

Отмечается, что 12 декабря 2024 года на аэродроме "Остафьево" в Московской области произошел взрыв.

Примерная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около 4,5 миллиона долларов.

Как Россия потеряла Ан-72: смотрите видео

К слову, недавно взрывы раздавались в Мурманске. Их слышали в районе военно-морской базы Северного флота России и аэродромов. Также ВСУ нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов. Это единственный НПЗ, работающий в Ростовской области. Подтвержден пожар на установке каталитического крекинга.