Потрепанные и истощенные: кого россияне везут на Авдеевку через Мариуполь

Ситуация во временно оккупированном Мариуполе для россиян довольно тревожна. Технику и живую силу, которую раньше отправляли в качестве пополнения на разные участки фронта из России, перестали завозить в город.

Военные перемещения через Мариуполь замедлились, новых бойцов перестали завозить из России. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Заметим, что захватчики в Мариуполе вообще долго не живут.

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Кого перевозят россияне в Донецкую область

В Мариуполе сейчас наблюдается замедление перемещения военной техники. К тому же поставляли пополнение на север Донецкой области с территории России. Сейчас ситуация поменялась.

В последние дни едет пополнение на Авдеевку, но не такое, как было сначала – это уже не новые подразделения из России, которые были на отдыхе и заново сформированы. Они сняты с какого-то участка фронта,

– заметил Петр Андрющенко.

Местные видят и сообщают, что едут грязные автомобили с военными, у которых старая, поношенная форма. Вероятно, их опрокидывают из Запорожского или Херсонского направления.

Кроме того, в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты начали формировать новые оперативно-тактические склады с боекомплектами. Вероятно, это связано с последствиями бердянского "хлопка". Раньше ведь свои запасы россияне держали вблизи Бердянска.

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К отопительному сезону не готовились

Гуманитарная ситуация в Мариуполе сложная. В первую очередь это связано с подготовкой к грядущему отопительному сезону. К сожалению, оккупанты совсем не беспокоятся о том, что город не готов к подаче отопления. По состоянию на сегодня 30% многоэтажек, где до сих пор живут люди, не будет подано отопление в этом году. 30% – под вопросом.

Фактически треть города готова к отопительному сезону. Есть очень много факторов, зависит ли они вообще смогут подать отопление или нет. Но думаю, снова для мариупольцев впереди холодная зима,

– заметил Андрющенко.

Наконец, в приоритетах россиян есть обогрев именно оккупантов, проживающих в городе.

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