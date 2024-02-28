У россиян эйфория после оккупации Авдеевки: сколько штурмов позиций ВСУ ведет противник
После оккупации Авдеевки у россиян буквально началась эйфория, они продолжают штурмовать позиции Сил обороны и днем, и ночью.
Об этом заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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"В зоне ответственности нашей бригады за эти сутки было 17 штурмовых действий. До оккупации Авдеевки за день было 5 – 6 штурмовых действий. Перед этим было 8 – 9. Штурмы продолжаются и днем, и ночью", – отметил Цеховский.
В то же время, по словам офицера, в этом страшного ничего нет, "фронт выровнялся, и это пока помогает".
У них немного эйфория, они думают перехватить время. Тактическая инициатива пока что у них в руках,
– заявил он.
Военный отметил, что на фоне сбивания российских самолетов ощутимо уменьшилось количество КАБ, которые они сбрасывают.
"И самолеты находятся дальше, боятся долетать до линии соприкосновения. Поэтому точность их поражения также уменьшается", – сказал он.
Авдеевское направление: аккутально о ситуации на фронте
- Согласно утренней сводке Генштаба, по состоянию на сегодня, 28 февраля, на Авдеевском направлении Силы обороны отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) спрогнозировали кульминацию наступления России в районе Авдеевки. Там отметили, что сейчас темп наступления россиян возле Авдеевки – на запад и северо-запад от города – является относительно высоким.
- В то же время по словам командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского и спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, Вооруженные Силы Украины стабилизировали оборону на линии Тоненькое – Орловка – Бердичи.