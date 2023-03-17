Вскоре начнется спад активности России на Бахмутском и Лиманском направлениях, – Жданов

Через 7 – 10 дней начнется спад активности российской армии и ЧВК "Вагнера". И их уже не смогут заменить части регулярных войск, как это было в Соледаре.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что российские войска несут колоссальные потери на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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Силы ЧВК "Вагнера" близки к кульминации

Такое мнение американского Института изучения войны процитировал Олег Жданов. Он уточнил, что речь идет именно о Бахмуте. Само наступление России в Украине замедлилось.

"Они вышли на плато и больше на сегодняшний день показать не смогут. По оценкам военных экспертов, силы ЧВК "Вагнера" были где-то в пределах 40 – 45 тысяч, сегодня около 7 тысяч", – привел данные разведок западных аналитических агентств Жданов.

Олег Жданов о замедлении наступления России: смотреть видео

В качестве примера эксперт привел цифры: сегодня группировка ЧВК "Вагнера" проводит от 20 до 29 наземных атак ежедневно. Зато раньше – от 90 до 100.

"Не сравнивайте цифры, которые я называл из сводок Генштаба. Потому что там обо всех направлениях, где они атакуют. А это подсчитанные атаки на тех участках фронта, где непосредственно воевали бойцы подразделения "Вагнера", – объяснил спикер.

ВСУ возвращают позиции

Плюс к описанной ситуации россияне растянули свои участки, отмечает Жданов. На некоторых отрезках они отступают, а украинские военные возвращают свои позиции.

Наступление России забуксовало, чтобы там не говорили, что они уверенно идут вперед, начиная формировать "большую губу клещей" вокруг Северской группировки войск от Кременной, наступая на Лиман. Там их наступление практически купировано,

– подчеркнул Олег Жданов.

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