Возле Бахмута враг потерпел мощное поражение: в ВСУ рассказали о безумных потерях оккупантов

На Бахмутском направлении враг ежедневно несет потери. Наши военные наносят ему огневое поражение. Разведка, БПЛА контролируют территорию, не позволяя оккупантам продвигаться вперед.

Россияне еще имеют открытый участок, по которому могут поставлять боеприпасы и личный состав на Бахмутское направление. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, добавив, что, используя огневой контроль, наши военные постоянно мешают им это делать.

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