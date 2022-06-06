На Черниговщине разоблачили группировку, которая готовилась помочь врагу в случае нового вторжения
Источник:СБУ
Российские военные совершают провокации на границе с Черниговской областью. Помочь врагу в случае повторного вторжения была готова преступная группировка, которую удалось разоблачить СБУ.
У злоумышленников обнаружили арсенал российского оружия
В состав преступной ячейки, которую нейтрализовала СБУ, входило трое представителей криминальных кругов. Сообщается, что российские спецслужбы вовлекли их в подрывную деятельность.
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У преступников было обнаружено оружие и оборудование российского спецназа. Среди изъятого все вооружение производства России. В частности:
- снайперские винтовки бесшумной стрельбы "Винторез"
- реактивная противотанковая граната РПГ-18 "Муха";
- автоматы бесшумной стрельбы "Вал".
На Черниговщине разоблачили преступную группировку / Фото СБУ
У преступника обнаружили оружие и оборудование российского спецназа / Фото СБУ
Представители группировки хранили оружие на территории собственных домовладений и в гаражах близ Чернигова. В СБУ отметили, что во время обысков у злоумышленников также было обнаружено:
- снайперскую винтовку Драгунова с глушителем;
- боевые осколочные гранаты;
- патроны к стрелковому оружию;
- оптические прицелы и приборы ночного видения.
СБУ провела обыски и обнаружила оружие / Фото СБУ
Боеприпасы преступников / Фото СБУ
Всех участников преступной ячейки задержали и решают вопросы избрания меры пресечения.
Российские провокации на Севере
- После того, как Вооруженные Силы Украины выбили кафиров с Севера, войска агрессора не прекращают провокации в Черниговской и Сумской областях.
- 2 июня всего за несколько часов зафиксировали более 20 "прилетов" в одно село . Для обстрела враг использовал миномет калибра 120 мм.
- 3 июня сообщалось, что российские военные произвели массированный обстрел пограничных территорий Украины на границе между Черниговской и Сумской областями. Враг обстреливал Украину реактивными системами залпового огня и минометами калибра 120 мм. В общей сложности с территории России прилетело не менее сотни вражеских ракет и мин.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявлял, что в Украине не фиксируют наличие в России группировки , которая повторно могла бы совершить вторжение в направлении Черниговщины или Сумщины.